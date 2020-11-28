Президент Армении анонсирует новую войну с Азербайджаном: «Это будет война искусственного интеллекта»

«Все наши друзья сожалеют о том, что мы проиграли войну, но все будут уважать нас, если после этого мы сможем выстоять и продолжить свой путь с мыслями, почерпнутыми из этого поражения, учиться на ошибках, идти вперед, восстанавливать страну, которой мы все гордимся, строить армию. Это станет победой», - сказал президент Армении Армен Саркисян, находящийся с частным визитом в Москве на встрече с группой представителей армянской общины России, сообщает «Новости-Армения».

Президент Армении сказал, что армянской стороной было проиграно несколько войн.

«Во-первых, демографическая война․ После прекращения огня 1994 года не наблюдался рост населения. Когда солдат стоит на границе, он постоянно смотрит на то, что у него за спиной. Если там пустота, трудно даже сильному духом армянскому солдату. Надо было заселить этот регион», - сказал президент Армении.

По его словам, Арменией проиграна также информационная война.

«К этому серьезно готовились азербайджанцы и турки. Эта война продолжается и сегодня, они атакуют нас. Мы этим не занимались, поэтому проиграли. Сегодня в Армении мы нападаем друг на друга, вместо того, чтобы объединяться», - сказал Саркисян.

Президент Саркисян также отметил, что 26 лет назад у армянской стороны действительно была самая мощная армия в регионе.

«Мы построили армию из добровольцев, но в конце войны у нас была регулярная армия. На тот момент наша армия технологически была сильнее азербайджанской. В последующие годы Азербайджан потратил огромные деньги, чтобы стать сильнее, а мы все еще жили во славе прошлого, поэтому в этой войне у них были дроны, а у нас нет. Следующая война будет с участием искусственного интеллекта», - сказал Саркисян.

Он отметил, что нужно заниматься наукой, новыми технологиями, образованием, чтобы снова не потерпеть поражение.