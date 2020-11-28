Президент Армении снова заявил, что Пашинян должен уйти

Находясь в Москве с частным визитом, президент Армении Армен Саркисян вновь призвал правительство Никола Пашиняна уйти в отставку: «В любой стране, где происходит такая большая трагедия, есть решение - правительство, которое к этому привело, должно уйти. Если политик силен, он может вернуться позже. Предыдущие выборы были два с половиной года назад, когда страна была совсем другой, сейчас мы живем в другой стране». Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на агентство «Новости-Армения».

По словам Саркисяна, политический кризис в Армении нельзя оценить по количеству людей на площади, о чем недавно говорил Пашинян, уверяя армянскую общественность в отсутствии протестных настроений в Ереване. Иначе бы площади и улицы были заполнены недовольными людьми, заявлял премьер-министр.

«В любом случае я не согласен с тем, что кризис нужно оценивать только по количеству людей, собравшихся на площади. Если на площади вообще никого не было, значит ли это, что кризиса нет?», - спросил президент Армении.

Он считает, что налицо кризис во всех сферах.

«Есть цивилизованный путь - досрочные выборы, временное правительство национального единства. Это не означает, что у каждой партии должен быть министр, это означает, что кто-то уважаемый всеми формирует правительство; предпочтительно, чтобы это правительство было технократическим. Это правительство должно работать полгода до новых выборов, когда народ снова даст мандат какой-то силе», - сказал Саркисян.

Напомним, что 16 ноября президент Армении Армен Саркисян в обращении к соотечественникам призвал Национальное собрание готовиться к досрочным парламентским выборам и заявил, что правительство Пашиняна должно уйти в отставку.