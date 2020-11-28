Сегодня уже очевидно участие в войне на армянской стороне боевиков из армянского батальона «Мученик Нубар Озанян», который является частью бесчинствующего в Сирии террористического тандема PDY/YPG. Маоист и по совместительству террорист Озанян вместе с подельниками участвовал в первой карабах ской войне, в частности в нападении на Кельбаджар в 1992 году. В августе 2017-го, по сообщению армянских СМИ, этот жестокий головорез был убит в Сирии под Раккой.

В победоносной второй Карабах ской войне азербайджанские Вооруженные силы не только разбили оккупационную армию Армении, но и уничтожили пришедшие ей на помощь группировки иностранных наемников-экстремистов, в которые входили и известные международные террористы.

Террористы этой группировки предприняли в Сирии многочисленные нападения в составе YPG / PKK на турецкие силы и мирных граждан в Сирии. Турецкий МИД обнародовал и факты участия армян из этой организации в составе террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК), которая уже 25 лет совершает кровавые теракты в Турции. Сколько террористов PDY/YPG, ПKK ликвидировали азербайджанские солдаты, видимо, станет известно через определенное время.

С началом войны в Карабах потянулись и бандиты армянского батальона имени Баграмяна, которые зверствовали в Абхазии 1990-х, а затем в 2008-м и позже, вычищая оттуда грузинское население. Азербайджанским военным удалось уничтожить и многих из них.

По данным армянских СМИ, в Карабахе ликвидировано и много боевиков из армянских сепаратистский организаций, действующих в грузинском регионе Самцхе-Джавахети. Армянские сайты даже опубликовали фото установленного в центре Ахалкалаки стенда с фотографиями убитых во второй Карабахской войне армянских боевиков из этого региона.

Известно, что в октябре 2020 г. вербовка на войну в Карабахе в Ахалкалаки велась открыто в центре города. Сепаратисты поставили на центральной площади города стол и стулья и вели регистрацию наемников. В Самцхе-Джавахети действуют несколько сепаратистских армянских организаций - «Парвана», Союз армянской молодежи и известная оголтелым шовинизмом полукриминальная «Вирк», лидером которой является небезызвестный бандит Ваагн Чахалян. Боевики из этих организаций участвовали в оккупации азербайджанских земель в 90-е годы.

Как отмечает грузинской политолог Заал Анджапаридзе, спецслужбы Грузии и Азербайджана наладили прямые контакты и эффективное сотрудничество. Так что на основе информации и фактов в отношении армян, ставших наемниками в Карабахе, будут предприняты предусмотренные грузинским законодательством меры, а по грузинскому Уголовному кодексу за вербовку и наемничество грозит приличный срок заключения.

Другой политолог, бывший депутат парламента Вахтанг Хмаладзе, считает, что участие армян из Джавахети в карабахской войне диктует необходимость провести тщательное расследование в отношении сепаратистских организаций в этом грузинском регионе. Уже несколько лет там вроде было спокойно и никаких эксцессов не происходило, но, судя по данным СМИ, с началом войны в регионе почти открыто начали вербовать наемников. «Все это наводит на мысли о необходимости расследовать возможность подпольной деятельности сепаратистов в регионе. Главное, надо определить, насколько они представляют угрозу безопасности Грузии», - отмечает Хмаладзе.