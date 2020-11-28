Генерала Сарояна в критическом состоянии везут в Германию

Специальная группа врачей прибудет сегодня, 29 ноября, в Ереван, чтобы из медцентра «Измирлян» доставить в Германию бывшего депутата армянского парламента, генерала Сейрана Сарояна, состояние которого оценивается, как крайне тяжелое, сообщает «Новости-Армении».

Отмечается, что Сейрана Сарояна доставят в больницу в Германии.

Напомним, что бывший депутат НС Армении, генерал Сейран Сароян был госпитализирован в медцентр «Измирлян» 21 ноября.

Отметим, что генерал Сароян в период первой карабахской войны отличался особой жестокостью в отношении мирного азербайджанского населения.