Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:35

«Разумеется, мое сердце с армянским народом. В том числе и с теми, кто сейчас находится в эпицентре этого бессмысленного конфликта». Это публичное заявление одной из «звезд» российского гламура и селебрити Тины Канделаки исчерпывающе говорит о ее позиции. Но все ли известно о том, как взошла эта «звезда»? Мало кто сравнится по популярности и влиянию в российской элитной тусовке с Тиной Канделаки, «самой быстроговорящей женщиной России», как ее еще иногда называют. Так же как и мало кто из российских, извиняюсь за выражение «селебрити», может соперничать с ней по уровню доходов.

Разве что Ксения Собчак, но там-то как раз никаких загадок нет, учитывая, из какой среды она вышла, кем были отец и мать. А вот феерическая карьера дочери грузина Гиви Канделаки, работавшего директором овощной базы в Тбилиси, и Эльвиры Алавердян, трудившейся в столице Грузии скромным врачом-наркологом, – вызывает массу вопросов. Уж слишком настойчиво пытается втолковать она российской аудитории проармянские взгляды, всем своим поведением показывая: «Такая как я, вся успешная, красивая и богатая, может поддерживать только Армению. Хотите добиться такого же успеха - присоединяйтесь». За короткое время войны в Нагорном Карабахе она стала лицом заармянского гламура в московской тусовке, лицом, которое кривится при всяком упоминании Азербайджана: «Американцы и французы беспокоятся о том, что перемирие достигнуто без них? Хотят активного участия? Вот вам карты в руки: осудите происходящее и добейтесь от официального Баку расследования этих преступлений». И готово пустить слезу всякий раз, когда речь заходит об Армении: «Не могу спокойно смотреть на десятки видео, где запечатлен (и, я надеюсь, зафиксирован для будущих уголовных дел) вандализм азербайджанцев в Нагорном Карабахе». Такие вот страдания испытывает Тинатин Гивиевна, приглашая на свои передачи исключительно представителей Армении, ведь объективность – это ее кредо. Впрочем, ее понимание журналистики – отдельная тема. Обучалась-то она сначала пластической косметологии, и только потом, по протекции уважаемых в криминальных кругах Грузии друзей ее отца (еще раз напомним – директора овощебазы в Тбилиси, должность очень хлебная и, скажем так, скользкая) поступила на факультет журналистики Тбилисского государственного университета. Так начиналась ее медиа-карьера, успех которой в Грузии был обеспечен связями красавицы Тины с криминальным авторитетом из группировки «Мхедриони», ходившим под самим Джабой Иоселиани. А в середине 90-х авторитетные друзья решили отправить и ее саму, и ее отца в Москву, на большие дела. В тогдашнюю московскую полугламурную, полукриминальную тусовку Тинатин вошла как нож в масло. В немалой степени потому, что отказать ей – это отказать определенным грузинским криминальным кругам, имевшим в Москве солидный вес. А потому проще перечислить те программы на вновь создаваемых каналах, где она не участвовала, чем те, что имели счастье с нею работать.

Конец 90-х стал началом ее взлета. Самые рейтинговые программы не обходились без ее участия в качестве ведущей, а главное - сопродюсера. Уж очень лихо Тинатин находила деньги на кинопроекты. Происходило это тогда, когда криминал начал легализовывать свои капиталы, вкладываясь в шоу-бизнес в том числе. Но ведь это же просто совпадение, не так ли? А потом, в первом десятилетии 2000-х, ей удалось главное – войти в политическую тусовку. Знакомство с Сурковым, крепкая дружба с Марго Симоньян, членство в Общественной палате РФ, участие в борьбе с оппозицией… Жизнь бурлила. Не обходилось, правда, и без накладок. Особенно когда Тина Канделаки была уличена в том, что своевременно «сообщает куда надо» о политической неблагонадежности коллег. Но к тому времени она уже стала неприкасаемой. Более того – не завсегдатаем пригламуренной тусовки, не одной из селебрити, а тем, кто эту тусовку организует и сам в селебрити назначает. А потому и разоблачения в связи эксклюзивный контрактом принадлежавшего ей агентства «Апостол» с «Аэрофлотом» (кстати, там же кормятся Симоньян с Кеосаяном) на сумму 64 миллиона рублей с нарушениями законодательства РФ, и история с разработанным компанией Канделаки за 15 миллионов логотипом Новой Москвы, почти полностью совпадающий с графическим шаблоном, который можно скачать бесплатно, – все сошло с рук. Более того, ничто в России так не способствует занятию бизнесом, чем близость к власти. Канделаки не стала исключением. Совладелец компании «Апостол», член совета директоров «Вятка-банка», который называли «прачечной для авторитетных бизнесменов», владелица собственного ресторана. А помимо этого – контракт с Орифлейм и собственный косметический бренд AnsaLigy, средства по уходу за кожей лица и тела. Естественно – только для эксклюзивных клиентов, «с использованием инновационных формул, не тестируется на животных и не имеет в составе ингредиентов животного происхождения и гормонов». Словом, очередной косметический фуфломицин в красивом фантике для лохов, вся ценность которого в пафосе хозяйки бренда и понтах покупателей.