Заармянство Тинатин – охота, махинации и нажива они против нас
«Разумеется, мое сердце с армянским народом. В том числе и с теми, кто сейчас находится в эпицентре этого бессмысленного конфликта». Это публичное заявление одной из «звезд» российского гламура и селебрити Тины Канделаки исчерпывающе говорит о ее позиции. Но все ли известно о том, как взошла эта «звезда»?
Мало кто сравнится по популярности и влиянию в российской элитной тусовке с Тиной Канделаки, «самой быстроговорящей женщиной России», как ее еще иногда называют. Так же как и мало кто из российских, извиняюсь за выражение «селебрити», может соперничать с ней по уровню доходов.
Разве что Ксения Собчак, но там-то как раз никаких загадок нет, учитывая, из какой среды она вышла, кем были отец и мать. А вот феерическая карьера дочери грузина Гиви Канделаки, работавшего директором овощной базы в Тбилиси, и Эльвиры Алавердян, трудившейся в столице Грузии скромным врачом-наркологом, – вызывает массу вопросов.
Уж слишком настойчиво пытается втолковать она российской аудитории проармянские взгляды, всем своим поведением показывая: «Такая как я, вся успешная, красивая и богатая, может поддерживать только Армению. Хотите добиться такого же успеха - присоединяйтесь».
За короткое время войны в Нагорном Карабахе она стала лицом заармянского гламура в московской тусовке, лицом, которое кривится при всяком упоминании Азербайджана: «Американцы и французы беспокоятся о том, что перемирие достигнуто без них? Хотят активного участия? Вот вам карты в руки: осудите происходящее и добейтесь от официального Баку расследования этих преступлений».
И готово пустить слезу всякий раз, когда речь заходит об Армении: «Не могу спокойно смотреть на десятки видео, где запечатлен (и, я надеюсь, зафиксирован для будущих уголовных дел) вандализм азербайджанцев в Нагорном Карабахе». Такие вот страдания испытывает Тинатин Гивиевна, приглашая на свои передачи исключительно представителей Армении, ведь объективность – это ее кредо.
Впрочем, ее понимание журналистики – отдельная тема. Обучалась-то она сначала пластической косметологии, и только потом, по протекции уважаемых в криминальных кругах Грузии друзей ее отца (еще раз напомним – директора овощебазы в Тбилиси, должность очень хлебная и, скажем так, скользкая) поступила на факультет журналистики Тбилисского государственного университета.
Так начиналась ее медиа-карьера, успех которой в Грузии был обеспечен связями красавицы Тины с криминальным авторитетом из группировки «Мхедриони», ходившим под самим Джабой Иоселиани. А в середине 90-х авторитетные друзья решили отправить и ее саму, и ее отца в Москву, на большие дела.
В тогдашнюю московскую полугламурную, полукриминальную тусовку Тинатин вошла как нож в масло. В немалой степени потому, что отказать ей – это отказать определенным грузинским криминальным кругам, имевшим в Москве солидный вес. А потому проще перечислить те программы на вновь создаваемых каналах, где она не участвовала, чем те, что имели счастье с нею работать.
Конец 90-х стал началом ее взлета. Самые рейтинговые программы не обходились без ее участия в качестве ведущей, а главное - сопродюсера. Уж очень лихо Тинатин находила деньги на кинопроекты. Происходило это тогда, когда криминал начал легализовывать свои капиталы, вкладываясь в шоу-бизнес в том числе. Но ведь это же просто совпадение, не так ли?
А потом, в первом десятилетии 2000-х, ей удалось главное – войти в политическую тусовку. Знакомство с Сурковым, крепкая дружба с Марго Симоньян, членство в Общественной палате РФ, участие в борьбе с оппозицией… Жизнь бурлила.
Не обходилось, правда, и без накладок. Особенно когда Тина Канделаки была уличена в том, что своевременно «сообщает куда надо» о политической неблагонадежности коллег. Но к тому времени она уже стала неприкасаемой. Более того – не завсегдатаем пригламуренной тусовки, не одной из селебрити, а тем, кто эту тусовку организует и сам в селебрити назначает.
А потому и разоблачения в связи эксклюзивный контрактом принадлежавшего ей агентства «Апостол» с «Аэрофлотом» (кстати, там же кормятся Симоньян с Кеосаяном) на сумму 64 миллиона рублей с нарушениями законодательства РФ, и история с разработанным компанией Канделаки за 15 миллионов логотипом Новой Москвы, почти полностью совпадающий с графическим шаблоном, который можно скачать бесплатно, – все сошло с рук.
Более того, ничто в России так не способствует занятию бизнесом, чем близость к власти. Канделаки не стала исключением. Совладелец компании «Апостол», член совета директоров «Вятка-банка», который называли «прачечной для авторитетных бизнесменов», владелица собственного ресторана. А помимо этого – контракт с Орифлейм и собственный косметический бренд AnsaLigy, средства по уходу за кожей лица и тела.
Естественно – только для эксклюзивных клиентов, «с использованием инновационных формул, не тестируется на животных и не имеет в составе ингредиентов животного происхождения и гормонов». Словом, очередной косметический фуфломицин в красивом фантике для лохов, вся ценность которого в пафосе хозяйки бренда и понтах покупателей.
Жизнь, казалось бы, удалась, бизнес идет в гору, под началом - федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ». И не потому, что Тинатин такая уж спортсменка, просто деньги там крутятся немалые. Звание «Заслуженного журналиста Чеченской республики» и медаль «За укрепление боевого содружества» от Минобороны РФ (муж, директор по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех», расстарался). Живи и радуйся.
Но... обидели госпожу Канделаки. Ко всему прочему захотелось ей для полного счастья и самоудовлетворения в 2019 году возглавить Российскую экологическую партию «Зеленые» - а Кремль согласия на это не дал. Фактически злобные власти поставили барьер на пути красавицы Тинатин в большую политику.
Тут-то ее и понесло. 8 августа 2020 года она приняла участие в съезде либеральной политической партии «Новые люди», на котором выступала на сцене в числе её спикеров. А до этого заявляла о поддержке проектов Алексея Кудрина и Михаила Прохорова по созданию либеральной оппозиции, той самой, с которой в 2010-2014-х активно боролась вплоть до доносов на коллег.
Ну а потом наступила очередь ее заармянства, в котором она не просто проявляла свои симпатии – она, по сути, публично выступила против президента Владимира Путина и его политики по установлению мира в Закавказье. Такой вот финал эволюции звезды российской гламурной тусовки – от взлета на криминальные деньги к вершинам, достигнув которых она тут же начинает гадить стране, давшей ей возможность для успеха. Традиционное, словом, поведение… Патриотизм у таких людей может быть только один – по отношению к Армении. Остальные страны для Тинатин и ее подельников – лишь поле для охоты, махинаций и наживы.