В разгар боевых действий в Карабах е 9 октября армянские СМИ сообщили, что по дороге в Карабах был задержан бывший командующий внутренними войсками МВД Армении генерал-лейтенант Левон Ераносян.

Сегодня издание «Голос Армении» опубликовало некоторые подробности задержания генерал-лейтенанта Ераносяна.

«Спустя некоторое время после инцидента спутник Ераносяна сообщил о похищении в Ереван, дочь генерала подняла шум, эта история попала в СМИ. Через некоторое время Ераносян позвонил домой и сказал, что находится в окружении своих боевых друзей в Карабахе. Подробности похищения по телефону он рассказать не мог, однако после завершения боевых действий стало известно, что похитители доставили генерала в тюрьму города Шуша, где Ераносян находился вместе с азербайджанскими военнопленными», - пишет издание.

Отмечается, что генерал уже в Ереване и успел рассказать, что, будучи в Карабахе, узнал о том, что супруга премьер-министра Армении Анна Акопян посетила бункер.

«Что делала Анна Акопян во время войны в бункере? Я считаю это абсурдом. В то самое время в Карабахе находился генерал-полковник Хачатуров. Его - сведущего в военном деле человека - не допустили в бункер. Каким образом там мог оказаться человек, который не разбирается даже в автоматах? Война не для того, чтобы смотреть, война для того, чтобы драться», - заявил Ераносян.

Комментируя то обстоятельство, что он стал вторым после Мовсеса Акопяна генералом, который решил сказать правду о войне, Ераносян подчеркнул, что «многие скобки со временем будут раскрыты», что «Мовсес – военный человек, он прошел войну, а потому многое знает. Он знает, что творилось в Карабахе…».