Азербайджан завершил чемпионат Европы с тремя медалями

В последний день чемпионата сеньорки определяли победителей в многоборье. Зохра Агамирова в сумме четырех упражнений набрала 88,300 балла и заняла 9-е место. Арзу Джалилова с результатом 87,600 стала 12-й.

Титул чемпионки Европы завоевала израильтянка Линой Ашрам, набравшая 100,900 балла. Серебро и бронза у белорусок Алины Горносько и Анастасии Салос.

Таким образом, команда Азербайджана добыла в столице Украины три медали. Групповички в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной завоевали серебро в многоборье и бронзу в финале с тремя обручами и двумя парами булав. Также Азербайджан выиграл бронзу в командном первенстве.