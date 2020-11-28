Турция обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 29 281, умерли 185 человек, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные Минздрава страны.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки. Накануне число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 30 103, умерли 182 человека, оба показателя стали наибольшими с начала пандемии.

"Сегодня выявлен 29 281 новый случай COVID-19. Умерли 185 больных, с начала пандемии - 13 558. В тяжелом состоянии находятся 5011 больных", - говорится в сводке турецкого Минздрава.