Шармазанов: «Пашинян нагло лжет»

Ранее Пашинян выступил с разъяснениями по поводу переговоров с президентом России Владимиром Путиным, который выступил в качестве посредника для заключения перемирия в Карабах е. В частности, Пашинян сообщил, что во второй половине октября провел встречу с представителями внепарламентских сил, представив им предложение о перемирии, в котором содержались пункты о передаче территорий и размещении российских миротворцев.

«Еще 12 октября, повторюсь, 12 октября я предложил Пашиняну обратиться к Путину с просьбой остановить войну. Более того, сказал, что сегодняшнего предложения о перемирии завтра может не быть, и в случае продолжения войны возможны новые человеческие и территориальные потери. Но он не сделал этого и продолжал скрывать от народа действительность, говоря, что мы побеждаем», - утверждает Шармазанов на своей странице в Facebook.

По его словам, 19-20 октября премьер-министр Армении отклонил предложение президента России остановить войну, и это решение Путину было непонятно.

«А сегодня он нагло лжет о том, что якобы Путин счел его ответ «логичным», - отмечает Шармазанов.

Пресс-секретарь РПА подчеркнул, что 19 октября на встрече с внепарламентскими силами Пашинян говорил исключительно о 7 районах: речь не шла ни о Гадруте, ни о Шуше.

Он вновь обвинил Пашиняна во лжи и «сдаче земель». По словам Шармазанова, настало время, чтобы премьер Пашинян «собрал свои вещички».