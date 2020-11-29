Полиция Армении: в Пашиняна яйцо не бросали
Полиция Армении опровергла распространенные в воскресенье в прессе и соцсетях сведения о задержании мужчины, якобы кинувшего яйцо в машину премьер-министра страны Никола Пашиняна.
"В СМИ и соцсетях была распространена информация о том, что якобы в полицейское отделение был доставлен гражданин за то, что кинул яйцо в машину премьер-министра Армении. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.