Завтра в Ереване состоится шествие к посольству Франции
Представители армянской интеллигенции проведут 30 ноября шествие к посольству Франции в Армении. Об этом сообщил кинопродюсер Армен Григорян, пишет Armenia Today.
«30 ноября в 13:00 с площади Шарля Азнавура стартует шествие единства, целью которого является поддержка родственников наших солдат и военнослужащих», — написал он.
Григорян отметил, что целью акции является также донесение их требований до всех авторитетных международных структур.
Шествие пройдет от площади Шарля Азнавура до посольства Франции.