Глава армянского государства: «Президент должен избираться народом»

Накануне президент Армении Армен Саркисян выступил еще с одним значимым с точки зрения развития внутриполитических процессов в Армении заявлением. Глава армянского государства призвал провести референдум об изменении Конституции страны, в котором должен быть заложен баланс между парламентом, правительством и президентом.

Напомним, что в результате конституционной реформы Армения перешла на парламентскую форму правления.

«Я считаю, что даже если мы останемся парламентской страной, президент должен избираться народом. В нашей стране все должности назначаются парламентом, а где баланс?» - заявил политик.

В заключение президент Армении заявил об отсутствии у него премьерских амбиций, призвав опираться не на отдельных людей, а на институты.