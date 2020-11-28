Армения переживает трудные дни, стране требуется быстрыми темпами поднимать экономику, иначе может наступить конец не только правительству Пашиняна, но и Армении в целом. Правда, сами представители «многострадального народа» вечно жалуются на многочисленные лишения, притеснения и гонения со стороны всех своих соседей и во все времена истории страны – как до нашей эры, так и после. Но вот беда, несмотря на все гонения, это народ все еще ищет виновных на стороне, а не среди своей политической элиты.

Не скажу, чтобы нынешний премьер Пашинян, доведший свою страну до очередного и наиболее масштабного исторического кризиса, сделал для себя выводы из уроков своих предшественников. Но он, пожалуй, первым из всех вождей многострадального принял единственное верное решение – поднять экономику. И действительно, сколько можно определять развитие экономики в зависимости от донорской поддержки диаспоры и кредитов международных финансовых институтов? Но получится ли у премьера - вот в чем вопрос.

После первой же его встречи с представителями бизнеса haqqin.az подверг критике премьерскую затею. Дело в том, что за 2,5 года правления Пашинян целеустремленно и систематически разрушал и без того дышащую на ладан экономику, уголовному преследованию подвергались самые видные компании и представители бизнес-структур. Да и вообще, экономика никогда не привлекала армянских политиков – попрошайничество приносило легкую и надежную прибыль. А большая экономика требует больших усилий и самоотверженной работы.

Но времена изменились, поражение в войне, хаос и потеря такого жирного куска, как Карабах, окончательно погубили экономику, лишив ее больших доходов. Инвесторы в ужасе покидают потерявшие былой комфорт края, забирая с собой свои капиталы. Помощи диаспоры тоже ждать не стоит – кто же даст деньги проворовавшейся и обусловившей крах национальной идеи власти. Вот и пошел Пашинян с поклоном к бизнесу. Но и национальный капитал, кажется, игнорирует интересы армянского правительства.

Сами подумайте, еще 23 ноября глава правительства встретился с президентом Союза промышленников и предпринимателей Арсеном Казаряном, основателем концерна SIL Хачатуром Сукиасяном, основателем Alex Holding Самвелом Алексаняном, владельцем компании Sovrano Арманом Саакяном, владельцем группы Spayka Давидом Казаряном и основателем компании Menu AM Вааном Керобяном. Как видно, все шестеро – владельцы крупнейших в стране бизнес-структур.

Но уже 25 ноября на встречу с премьер-министром явились лишь генеральный директор компании «Электрические сети Армении» Карен Арутюнян, гендиректор ЗАО «Газпром Армения» Грант Тадевосян, гендиректор строительно-инвестиционной компании «RENSHIN», президент-основатель ассоциации «Нушикян» Эдуард Марутян. То есть речь идет уже всего о четырех менеджерах-руководителях госкомпаний, к тому же с российским капиталом.

А буквально накануне армянский премьер провел встречи с генеральным директором компании «Юникомп» Арменом Балдряном и председателем совета Grant Thornton Armenia Гагиком Гюлбудагяном. Да, темпы снижения как числа, так и уровня представителей бизнес-структур явно говорят о их нежелании встречаться с премьером. Пашинян не тот человек, с которым можно сегодня обсуждать вопросы, связанные с укреплением государственно-деловой среды, обеспечением преемственности инвестиционных программ и восстановлением экономического оптимизма. Но пока идут поиски нового премьера, экономика страны может скатиться на самое дно. И поднимать ее тогда своими силами будет практически невозможно. Но и это для Армении привычно, она давно лишилась основных активов.