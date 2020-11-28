Инара Рафикгызы, собкор 01:29

В славную боевую историю Азербайджана, свои имена, как и многие другие герои Отечественной войны, навеки вписали братья Мамедовы. 22-летний Иман и 20-летний Бахрам плечом к плечу сражались на карабахском фронте с первых дней боевых действий. Героически погибшими в бою у Красного Базара братья стали в один и тот же день и час… Эта страница освободительной войны одна из самых драматичных. У родителей Имана и Бахрама было только два сына, и оба погибли. Невозможно представить тяжесть горя людей, потерявшие сразу обоих сыновей. Братья Мамедовы были родом из поселка Бина. По обеим сторонам дороги от въезда в поселок до их дома сегодня фотографии шехидов. А улицу, на которой выросли Иман и Бахрам, жители поселка уже называют улицей Братьев-шехидов. Корреcпонденты haqqin.az побывали в доме Мамедовых в жилом массиве «Совхоз Бина». Сказать об этом жилище – скромное, значит ничего не сказать.

В сравнительно просторной комнате небольшого одноэтажного дома женщины читают молитвы. С ними мать шехидов. Сквозь рыдания женщина всё еще громко зовет своих сыновей... А рядом, за стеной, спрятав лицо в ладонях, по-мужски беззвучно плачет их отец. Вся квартира в фотографиях Имана и Бахрама. На небольшом столике разложены их дипломы, сертификаты, грамоты и медали с разных соревнований. Семья Мамедовых родом из села Кельведж Лерикского района. В поисках работы отец семейства Эльман Мамедов переехал в Баку. Окончив 9-й класс, Иман и Бахрам решили стать моряками и поехали учиться в Астрахань. Но там у братьев Мамедовых случился конфликт с преподавателем-армянином. Иман заявил своему преподавателю, что армяне убивали мирных жителей Азербайджана. Дабы избежать скандала, руководство училища решило перевести Мамедовых на заочное отделение, но братья отказались оставаться в этом заведении, заявив, что не намерены сносить такое несправедливого к себе и своей Родине отношение. Они продолжили учебу в Самаре по специальности «туризм». «Иман занимался тяжелой атлетикой, а Бахрам – дзюдо. В 15 лет Бахрам занял первое место на состязании в Астрахани. Иман так радовался за брата... Учителя и тренеры говорили, что у ребят большое будущее. Я гордился ими. Братья всегда были вместе и во всем поддерживали друг друга. Соседи даже думали, что они близнецы», - рассказывает отец героев Эльман Мамедов. Родственники уговаривали Эльман муаллима отпустить на фронт только одного из сыновей, но как было сделать отцу непосильный выбор. «Если бы я оставил одного, то это было бы несправедливо по отношению ко второму. Да и сами ни не хотели разлучаться. Командир их отряда клянется, что делал все возможное, чтобы удержать хотя бы одного из братьев от того тяжелого боя. Но мои дети не согласились, заявили, что они всегда и во всем были вместе», - с гордостью и болью говорит отец шехидов. К началу войны Иман и Бахрам Мамедовы находились на военной службе в Гусарском районе. Но узнав о боевых действиях, не захотели оставаться так далеко от фронта. Военное руководство было против того, чтобы братьев вместе отправлять в Карабах. Но они настояли на своем. Дрожащими руками Эльман Мамедов достает телефон и прослушивает аудиозаписи, которые отправляли ему сыновья с фронта: «Папа, не переживай. Мы с братом живы и здоровы. Береги себя. Мама, наши товарищи героически погибли. Помолись за них». Один из родственников шепотом рассказывает журналистам, что Эльман без конца слушает голоса своих детей: «Просыпаясь утром, он первым делом ищет телефон. И всё слушает, слушает. Просматривает и старые видео своих ребят…» На кадрах одного такого видео братья-солдаты обнимают отца. Оно снято в Кюрдамире. Оказывается, узнав, что сыновья отправляются на фронт, Эльман Мамедов немедленно выехал за ними и настиг их автобус в Кюрдамире.