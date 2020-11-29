Российские военные развернули полевой госпиталь в Карабахе

Российские военнослужащие медицинского отряда специального назначения развернули в Ханкенди (Степанакерте) полевой госпиталь, который будет оказывать помощь населению Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения медицинского отряда специального назначения развернули в Степанакерте полевой госпиталь", - говорится в сообщении. В российском военном ведомстве уточнили, что модули военного госпиталя развернуты на территории аэропорта, передает ТАСС.

Специалисты медицинского отряда спецназначения организуют "медицинское обеспечение миротворческого контингента" и оказание необходимой помощи населению Нагорного Карабаха. Госпиталь готов разместить до 40 человек.