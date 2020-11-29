Пашинян не решился выводить своих сторонников на митинг

Свою обычную тактику выведения сторонников на улицу не стал использовать премьер-министр Армении Никол Пашинян во время протестов оппозиции, так как это показало бы его низкую поддержку, пишет газета «Суть времени» в редакционном комментарии.

В комментарии подчеркивается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в 2018 году пришел к власти в результате уличных протестов и "бархатной революции" и с тех пор неоднократно использовал «свою» улицу, например, при давлении на суды и парламент, после поражения Армении в Нагорном Карабахе отказался от этой тактики, так как его рейтинг катастрофически рухнул.

Он призвал своих сторонников не выходить на митинг в его поддержку.

«Отказ от поддержки „улицы“ совершенно не в стиле Пашиняна. Такой призыв может означать только одно: не удалось обеспечить приличную численность и нужно оправдание малочисленности митинга поддержки, на который пришли в итоге от нескольких десятков до нескольких сотен людей. Пришедшие обвинили в поражении „прежние власти“ и выразили солидарность с премьер-министром».

18 ноября в Ереване состоялось два митинга. Один прошел на площади Свободы, где собрались несколько тысяч представителей оппозиции. Протестующие потребовали отставки премьер-министра и правительства. Параллельно с этим на площадь Республики вышли несколько сотен сторонников Пашиняна, многие — в камуфляжной форме. Сам Пашинян вышел к своим сторонникам в плотном кольце охраны и через мегафон призвал их разойтись.