Ваан Тумасян: «Регионы и города Армении погружаются в затяжной кризис»

«Нужно остановить развал Армении. Регионы и города страны начинают погружаться в затяжной кризис с тяжелыми социальными последствиями. Это как болото». Как сообщает армянское издание «Панорама», об этом заявил президент общественной организации "Ширак Центр" Ваан Тумасян.

«Сейчас зима, с обострением бедности деморализация общества приведет к тяжелым последствиям, даже кражи начнут становиться массовыми. Надо очень быстро принять меры, прежде всего, нужны серьезные, кардинальные политические шаги и изменения. В противном случае у нас снова будут безвозвратные потери», - сказал Тумасян.