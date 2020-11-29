Эмиль Мамедов, собкор, Сальян 09:48

Человек смертен, это неумолимый закон природы. Но мудрость жизни в том, что этот закон не властен над теми, кто принял смерть в борьбе за свою землю – погибшие за Бога и за родину не умирают! Они живы в памяти поколений. Одним из бессмертных стал и майор Мусеиб Зейналов, которого я знал много лет и безмерно уважал. Мусеиб с самого детства мечтал стать военным, защищать Родину. После 7-го класса он поступил в Военный лицей имени Дж. Начыванского, по окончании которого поступил в Высшую военную школу имени Гейдара Алиева.

С дипломом военного училища молодой офицер Мусеиб Зейналов получил назначение в войсковую часть, которая дислоцировалась в Гяндже. В дальнейшем его служба проходила в различных воинских подразделениях, а получив практический опыт в частях, Зейналов стал преподавать в учебном заведении, где сам постигал азы военной науки - Высшей военной школе имени Гейдара Алиева. За 12 лет своей преподавательской деятельности М.Зейналов подготовил сотни молодых военных кадров. Однако ситуация на линии соприкосновения азербайджанский войск становилась все напряженнее, противник предпринимал одну провокацию за другой, и профессиональный военный Зейналов подал рапорт на перевод в зону боевых действий и получил назначение в Тертер. До 2018 года, когда в звании майора был уволен в запас, он находился в прифронтовой зоне. Однако как только началась Вторая карабахская война, Мусеиб Зейналов обратился с рапортом об отправке его на передовую – защищать Родину и освобождать азербайджанские земли. В боях за Губадлинский район майор Зейналов проявил особый героизм. Из освобожденного города Губадлы он позвонил матери и сказал, что у него все хорошо и переживать ей совсем не нужно. Этот звонок стал последним – как будто Мусеиб этим звонком попрощался с родными. На следующий день в тяжелом бою погиб командир и несколько бойцов из подразделения Мусеиба. Майор Зейналов взял командование на себя и повел всех в контратаку.