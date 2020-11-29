Пашинян: "Тер-Петросян и Кочарян хотели встретиться с Путиным. Я предложил им встретиться с Медведевым"

«20 октября второй и третий президенты Карабах а Аркадий Гукасян и Бако Саакян предложили организовать встречу нынешних и бывших руководителей Армении и Карабах а, которая станет выражением национального единства во время войны. После некоторых обсуждений я согласился.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подробно рассказал о желании первого президента Армении Левона Тер-Петросяна и второго президента Роберта Кочаряна выехать на переговоры в Москву во время войны. Об этом Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян на нашей следующей встрече сказали, что в эту идею добавлены нюансы. Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян хотят поехать в Москву, провести там встречи на высшем уровне, и наша встреча будет организована после их возвращения и станет своего рода сбором информации и более информированным обсуждением ситуации.

Я сказал, что не против и даже предоставлю государственный самолет, пусть летят, встречаются и возвращаются. Однако после моего согласия бывшие президенты Карабаха подняли другой вопрос. Они сказали, что я должен выступить посредником для их встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы он принял Л.Тер-Петросяна и Р.Кочаряна в качестве специальных посланников.

Я ответил, что нахожусь в постоянном контакте с президентом России. Бывало, что я по пять-шесть раз в день разговариваю с ним. И что мне ответить Путину, если он меня спросит, зачем нужны специальные посланники? Чего я не могу ему сказать напрямую?

То же самое с министром иностранных дел России. Наш министр находился в постоянном контакте с Сергеем Лавровым. Что он должен был ответить, если Лавров спросит, зачем нужные специальные посланники?

Я предложил другой вариант, чтобы Тер-Петросян и Кочарян полетели в Москву в качестве экс-президентов и встретились с Дмитрием Медведевым. И уже в Москве попытаются провести встречи с президентом, главой МИД и другими высокопоставленными лицами в России.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян ушли, пообещав обсудить этот вариант с Тер-Петросяном и Кочаряном. Но мое предложение не заинтересовало их. Бако Саакян неожиданно сообщил мне, что Тер-Петросян и Кочарян договорились встретиться с Сергеем Лавровым.

В таком случае чего они от меня хотят? Они договорились поехать в Москву и встретиться. Потом оказалось, что паспорт Кочаряна был в суде. Суд вернул паспорт Кочаряну, но они все равно не поехали в Москву», - сказал Пашинян.