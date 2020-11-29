"Голос Армении": «Президент Саркисян поехал в Москву, чтобы решить проблемы бизнеса своих детей»

Армянскую публику искренне удивил частный визит президента Армена Саркисяна в Москву. Публика полагала, что в нынешних условиях частные визиты как минимум неуместны. Саркисян отбыл в Москву для решения вопросов, которые касаются бизнеса его детей, а не возвращения в Армению военнопленных и тел погибших солдат. Об этом пишет издание «Голос Армении».

«В ходе частного визита Саркисян между делом встретился с с представителями армянской диаспоры», - пишет издание.

«Голос Армении» также напоминает, что бывший судья Конституционного суда Ким Балаян проводил голодовку у здания правительства Армении.

«Он сообщил журналистам, что направил президенту письмо с просьбой созвать международный консилиум для медицинского освидетельствования Пашиняна. По прогнозам Балаяна, врачи констатируют у армянского премьера манию величия и манию преследования», - пишет издание.