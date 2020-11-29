Пользователи армянского сегмента соцсетей отмечают, что ранее о таких командировках чиновника не из первого эшелона власти по понятным причинам не сообщалось. Удивление и подозрение вызвала длительность поездки: какие-такие ранее не обговоренные протокольные детали будет обсуждать Арутюнян в течение целых 4 дней?

Странное сообщение о командировке начальника протокольного отдела аппарата премьер-министра Э. Арутюняна в Москву уже вызвало многочисленные вопросы и недоумение в армянском обществе.

В соцсетях уже высказываются разного рода догадки и предположения на сей счет. Версия о возможности обсуждения в числе прочего и условий отставки и гарантий безопасности пашиняновской семье, представляется вполне реальной.

Столь же вероятно, что, предоставив такие гарантии, Россия взамен постарается вытянуть из Пашиняна остатки того максимума, который можно извлечь из превратившегося в политический труп и лишь номинально остающегося руководителем страны человека.

В частности, в армянском обществе все чаще задается вопрос о том, что еще может уступить Никол Пашинян, для того чтобы продлить свое пребывание во власти.