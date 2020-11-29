Айдын Керимов, автор haqqin.az 10:48

В ближайшее время будет официально объявлено о потерях Азербайджана в ходе Отечественной войны осенью нынешнего года. И не возникает никаких сомнений в том, что эти цифры будут использованы в недобросовестных политических спекуляциях – уж слишком остра и животрепещуща эта тема, затрагивающая каждый дом, каждую семью и весь Азербайджан. Предупреждая возможные спекуляции вокруг этого вопроса, сразу хотелось бы рассмотреть его с несколько неожиданного ракурса: а сколько вообще с точки зрения военной науки наша страна должна была потерять людей в борьбе за то, чтобы вернуть родные земли, оккупированные противником?

«Учитывая характер боевых столкновений, сложный рельеф и укрепления, которые армяне строили 30 лет, я считаю, что каждая человеческая жизнь бесценна, но с учетом всех этих факторов наши потери минимальны», - говорил Президент-Освободитель еще тогда, когда боевые действия были в самом разгаре. Что под этим подразумевалось? Армянская сторона признала потерю более 2300 человек убитыми на поле боя. Потери наступающей стороны в таком случае должны быть выше в 2-2,5 раза. А учитывая сложный рельеф театра военных действий – горно-лесистая местность и созданные за тридцать лет инженерно-оборонительные укрепления с армянской стороны, не «линия Маннергейма» и не «линия Мажино», конечно, но даже десяток ДОТов могут создать массу проблем, - возможны и потери в 3-4 раза больше. То есть в освободительном походе, который предприняли Вооруженные силы Азербайджана, вполне реально могли потерять погибшими от 9 до 12 тысяч человек, и с точки зрения классической военной науки это были бы вполне допустимые потери. А вот все, что ниже этого показателя, – это уже военное искусство армейских командиров, выучка войск и их высочайший морально-боевой дух, что продемонстрировала Шуша, когда азербайджанские воины сходились с противником на дистанцию ножевого боя. Здесь есть и еще один немаловажный момент. С учетом той волны патриотизма, когда лозунг «Народ и армия едины» стал реальностью, когда итогом усилий стала Победа и Освобождение оккупированных земель, - не приходится сомневаться, что народ Азербайджана принял бы стандартно рассчитанные потери, от 9 до 12 тысяч человек, как тяжелую, но неизбежную жертву своих шехидов, ту цену, которую взяла родная земля. Ведь любая Победа – это праздник со слезами на глазах, и слов из песни не выкинешь. Но в том-то и заключалась цель Президента-Освободителя, чтобы минимизировать людские потери. Вооружение – так это можно сделать, закупить, а вот люди – главное богатство Азербайджана, это то, что надо беречь. Именно в этом ключе Верховный главнокомандующий ставил задачи перед военными. И именно эту цель они стремились реализовать в жертвенном порыве солдат и офицеров нашей армии.