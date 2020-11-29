Кочарян ответил Пашиняну советским анекдотом

«Я подумал, что лучше не отвечать на заявление Никола Пашиняна, но потом вспомнил историю о его писательстве». Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель аппарата второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

Напомним, что ранее Никол Пашинян прокомментировал инициативу Роберта Кочаряна и Левона Тер-Петросяна отправиться на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пашинян заявил, что вместо встречи с Путиным предложил Кочаряну и Тер-Петросяну встретиться с Дмитрием Медведевым.

«Кто-то спрашивает друга. Правда ли, что наш сосед выиграл в лотерею машину? Он отвечает, что правда. Только не сосед, а его брат, не в лотерею, а в казино, не машину, а квартиру и не выиграл, а проиграл», - написал Согомонян, добавив, что «ложь и обман неотделимы от Пашиняна».