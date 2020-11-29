Украинцы удивились, как азербайджанские «кукурузники» уничтожили ПВО Армении
Украинская армия берет пример с действий Азербайджана во второй Карабахской войне против Армении. Во время масштабных учений украинские военные отрабатывали работу с беспилотными технологиями – речь идет о выявлении местоположения систем ПВО противника с помощью небольших беспилотных гражданских самолетов.
Отметим, что впервые в мировой военной истории такую тактику применила Азербайджанская армия. Так, с первых дней начала боевых действий в Нагорном Карабахе известный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян практически ежедневно браво рапортовал о том, что сбит истребитель-бомбардировщик ВВС Азербайджана. После первых двух недель боев число «сбитых» самолетов исчислялось уже десятками и можно было сделать вывод, что в арсенале ВВС Азербайджана самолетов больше не осталось. Однако армянская сторона продолжала сообщать о сбитых самолетах и удивлялась тому, что летчики сбитых самолетов не катапультируются.
Наконец стало известно, что все эти сбитые самолеты – оставшиеся с советских времен и оснащенные несколько лет назад беспилотной системой Ан-2, более известные как «кукурузники». Они специально направлялись на позиции противника, и системы ПВО ВС Армении сразу же их обнаруживали и открывали по этим самолетам огонь. «Кукурузник» сбивали, но Азербайджанская армия определяла позиционные районы средств ПВО ВС Армении и уничтожала эти комплексы артиллерией или ударными дронами.
И сейчас Украинская армия изучает опыт азербайджанских военных в Карабахе в рамках подготовки к возможным боевым действиям против сепаратистов в Донбассе, включая использование беспилотников Bayraktar TB2 и дронов-камикадзе во взаимодействии с другими силами.
Так, по сообщениям украинских СМИ, в минувший четверг, двадцать шестого ноября, на территории международного центра подготовки войск «Широкий Лан» состоялись масштабные военные учения ВС Украины. Бойцы принимали участие в подготовке к «войне будущего». На официальном сайте Министерства обороны Украины были опубликованы кадры и все подробности учений.
Вооруженные силы Украины в «Широком Лане» отрабатывали ракетно-авиационные удары по объектам вероятного противника. Отмечается, что особое внимание было уделено использованию высокоточного оружия в симбиозе с беспилотниками и системами радиолокационной борьбы. Во время учений ВСУ опробовано и шесть легких самолетов «Аэропракт А-22», которые производит частная украинская компания. Более подробно об этом проинформировал командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Украинский генерал уточнил, что воздушные суда такого типа активно применяли азербайджанские войска в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Речь в данном случае идет о самолетах Ан-2, которые были переделаны азербайджанскими специалистами под беспилотники. По данным генерала ВСУ, они использовались для того, чтобы «выявить систему ПВО врага и уничтожить ее».