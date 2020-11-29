Российские саперы разминируют дорогу Шуша - Туршсу

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ.

"Специалистами Центра проведена инженерная разведка и очистка от взрывоопасных предметов участка дороги Шуша - Лисагор (Туршсу) протяженностью около 3 км. За сутки обнаружено более 100 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены", - говорится в сообщении.

Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе очищено более 24 гектаров местности и более 8 километров дорог, обнаружено и обезврежено более 750 взрывоопасных предметов.