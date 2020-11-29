Относящийся к XVIII веку историко-архитектурный памятник - дворец Панахали хана, который находится вблизи города Агдам, за годы армянской оккупации подвергся актам вандализма, комплексу нанесен серьезный ущерб, сообщает haqqin.az.

Дворец Панахали хана в Агдаме состоит из двух зданий. За годы оккупации он использовался армянами как амбар и военное укрытие.

Это не первый акт вандализма армян в отношении историко-архитектурных памятников Азербайджана на ранее оккупированных териториях.