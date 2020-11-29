Азербайджан строит новую дорогу до границ Армении

Начались проектировочные работы по строительству автомобильной дороги до границы с Арменией. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, новая дорога - это автомагистраль Горадиз-Миндживан-граница Армении.

"Дорога от Гаджигабула до Горадиза была реконструирована и находится в нормальном состоянии. Автомобильная дорога от Горадиза до границы с Арменией в период оккупации была разрушена, и есть необходимость прокладки новой дороги. По завершении работ по проекту он будет представлен в соответствующие структуры. После утверждения проекта могут начаться строительные работы", - сказал он.

Наджафли отметил, что эта дорога в будущем может быть проложена и от границы Армении в направлении Нахчывана.