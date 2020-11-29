Тяжелая авария в Баку: погибли три студента-медика, помогавшие больным коронавирусом

В результате автомобильной аварии, произошедшей прошлой ночью в Баку, погибли трое студентов Азербайджанского медицинского университета – Тунджай Мамедов, Сахиль Мустафазаде и Егяна Мамедова. Еще один студент, Илькин Агамирзаев, был тяжело ранен, сообщили haqqin.az в пресс-службе университета.

Все они добровольно работали в больнице модульного типа для коронавирусных больных.

Погибший Сахиль Мустафазаде был студентом V курса фармакологического факультета, Тунджай Мамедов - студентом V курса факультета лечебной профилактики, Егяна Мамедова была студенткой VI курса этого же факультета. Тяжело раненный Илькин Агамирзоев - студент V курса факультета лечебной профилактики.

Руководство Азербайджанского медицинского университета выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью студентов.