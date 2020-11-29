Баграт Асатрян: Карабахский клан уничтожал всех, кто хотел мира с Азербайджаном

Произошедшая в Армении в 2018 году революция, когда была свергнута власть идеологов и исполнителей оккупации территорий Азербайджана, должна была привести к установлению мира на Южном Кавказе через окончательное решение проблемы Карабах а дипломатическим путем. О том, что у Никола Пашиняна были все возможности заключить мир с Баку еще в 2018 году, рассказал "Вестнику Кавказа" бывший глава Центробанка Армении Баграт Асатрян.

"К Николу Пашиняну у меня единственная, но кардинальная претензия в том, что он, имея большую легитимность и огромное народное доверие, уже 2-2,5 года назад придя к власти, должен был немедленно идти на мир. Тогда бы не произошло этой войны", - подчеркнул Багратян.

Экс-глава Центробанка Армении обратил внимание, что такова позиция многих граждан Армении из поколения, строившего республику в 90-х годах, при президенте Левоне Тер-Петросяне: "Это принципиальная позиция. Я из того поколения, которое после первой войны, после утверждения перемирия стремилось к миру с Азербайджаном. Тогда наши требования были отвергнуты известными политическими силами".

Асатрян напомнил о том, как карабахский клан во главе с Робертом Кочаряном расправился с настроенными на мир армянскими политиками, физически уничтожив в октябре 1999 года премьер-министра Вазгена Саркисяна и спикера парламента Карена Демирчяна.

"Что касается текущих заявлений Никола Пашиняна, его рассказов о том, с кем он договаривался и кто ему отказывал, то меня не очень интересуют эти мелкие перебранки. Насколько мне известно, действительно были встречи властей с непарламентскими силами. На этих встречах рассказывалось, что на самом деле творится на поле боя, об этом политики знали. В итоге все получилось так, как получилось", - заключил экс-глава Центробанка Армении.