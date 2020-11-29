В Швеции подожгли ресторан Vitt Hem - Qarabağ

В шведском городе Гётеборг неизвестные подожгли недавно открывшийся ресторан Vitt Hem – Qarabağ, принадлежащий азербайджанскому бизнесмену. Об этом сообщает Report со ссылкой на владельца заведения Кянана Гаджиакпероглу.

По его словам, неизвестный или неизвестные ночью закидали ресторан бутылками с "коктейлем Молотова".

"Пожарные и полиция подозревают умышленный поджог ресторана, ведется следствие", - сказал К.Гаджиакпероглу.

Полиция приступила к проверке камер наблюдения в окрестностях, возбуждено уголовное дело.