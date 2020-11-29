Аветик Чалабян: «Пашинян не согласился на возвращение азербайджанцев в Шушу»

Накануне вечером Никол Пашинян опубликовал в соцсети очередную запись с самооправданием (а по сути – с признанием), отметив, что 19 октября нынешние и бывшие руководители Карабаха призвали его прекратить войну, после чего по этому вопросу он обратился за посредничеством к президенту России. Об этом на своей странице в Facebook написал член политсовета партии «Национальная повестка» политолог Аветик Чалабян.

«В результате этого посредничества, хотя противник уже и получил очевидное преимущество на поле боя, был готов прекратить боевые действия, требуя от армянской стороны гарантировать возвращение азербайджанского населения в Шушу. При этом сам город оставался под контролем армянской стороны. По известным только ему причинам Пашинян отклонил это предложение о прекращении войны, в которой не было перспектив на победу, а уже через три недели условия для прекращения огня стали намного хуже.

Вопрос Пашиняну: вы, наконец, согласились с тем, что единолично приняли решение продолжать войну, что привело к плачевным результатам? Не пора ли вам взять на себя ответственность перед избирателями и покорно уйти с поста премьер-министра Армении?», - заявил политик.