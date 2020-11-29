«Отстранить Пашиняна от власти методами, которыми он пришел к власти, невозможно»

Есть несколько методов достижения отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. И следует использовать все имеющиеся для этого конституционные пути, заявил армянскому изданию NovostiNK секретарь парламентской фракции "Просвещенная Армения" Геворг Горгисян.

«То, что на улицах мало протестующих и требующих отставки премьера людей, имеет множество объективных причин. Война лишь закончилась, люди все еще в послешоковом состоянии, некоторые только вернулись с границы, некоторые ищут родных и близких. Но это никак не означает, что в обществе нет недовольства властью. В текущем состоянии люди просто не готовы выходить на улицы с требованиями», - цитирует издание армянского оппозиционера.

По мнению Горгисяна, отстранить Пашиняна от власти теми же методами, которыми он к власти пришел, невозможно. В первую очередь в силу разочарования граждан подобными методами смены власти. Оппозиционер напомнает, что смена Сержа Саргсяна на Никола Пашиняна завершилась гибельными для Армении последствиями.

«Просвещенная Армения» опубликовала дорожную карту с 13 пунктами в направлении выхода из текущей ситуации, первым из которых является уход Пашиняна. Без этого все остальные пункты дорожной карты нереализуемы, считают в партии.