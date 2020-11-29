Родители армянских солдат требуют их досрочного увольнения из армии обновлено 13:53
Военнослужащие срочной службы, которые подлежат демобилизации в январе, должны быть демобилизованы раньше срока, заявила журналистам перед зданием правительства Армении мать военнослужащего-срочника Асмик Григорян.
Она отметила, что парни находятся в плохом физическом и морально-психологическом состоянии, потеряли своих товарищей-сослуживцев, истощены и все еще продолжают спать на полу, передает Aysor.am
«Сейчас уже установился мир, и я прошу, чтобы участвовавших в войне солдат, которые должны быть демобилизованы в январе, демобилизовали раньше. Разрешите им приехать домой, у всех проблемы со здоровьем. Они нуждаются в материнской заботе», - сказала мать военнослужащего.
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В Ереване родители военнослужащих-срочников, которые находятся в Карабахе, собрались перед зданием правительства Армении, сообщает Sputnik Армения.
Часть родителей отправилась на встречу с помощником премьер-министра. Оставшиеся возле здания правительства участники акции рассказали некоторые детали встречи с министром обороны Вагаршаком Арутюняном.
Мать одного из солдат сообщила, что предположительно солдаты вернутся из Карабаха и продолжат нести дежурство на боевых позициях в Армении.
Родители солдат-срочников уже несколько дней проводят акции протеста с требованием вернуть их детей домой.