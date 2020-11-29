Военнослужащие срочной службы, которые подлежат демобилизации в январе, должны быть демобилизованы раньше срока, заявила журналистам перед зданием правительства Армении мать военнослужащего-срочника Асмик Григорян.

Она отметила, что парни находятся в плохом физическом и морально-психологическом состоянии, потеряли своих товарищей-сослуживцев, истощены и все еще продолжают спать на полу, передает Aysor.am

«Сейчас уже установился мир, и я прошу, чтобы участвовавших в войне солдат, которые должны быть демобилизованы в январе, демобилизовали раньше. Разрешите им приехать домой, у всех проблемы со здоровьем. Они нуждаются в материнской заботе», - сказала мать военнослужащего.