В Ереване заговорили об азербайджанском рынке актуальный комментарий
«Команда министерства экономики готова помочь армянским предпринимателям заполнить пробел, который образуется на рынке после вступления в силу запрета на ввоз товаров из Турции». Об этом сообщил новый министр экономики Армении Ваан Керобян, возглавлявший ранее службу доставки еды. Он напомнил, что с 1 января ввоз широкого ассортимента товаров турецкого производства будет запрещен как минимум на полгода.
В самый разгар Второй Карабахской войны, а именно 21 октября, правительство Армении приняло постановление о временном запрете на товары из Турции с 31 декабря 2020 года.
Армянская власть объясняет основной мотив своего решения приостановлением финансирования бюджета Турции из средств Армении, а также пресечением возможных угроз, связанных с поставкой на местный рынок товаров из враждебно настроенной страны. Но несмотря на патриотическое оформление решения, оно больше будет бить именно по экономике Армении, а не Турции. Дело в том, что объем ежегодного импорта Армении из Турции в стоимостном выражении в последние годы варьировался около отметки 250 млн долларов.
Естественно, Анкара сразу отреагировала на это сообщение. «Введение в Армении временного запрета на импорт турецких товаров никак не повлияет на экономику Турции». Турецкое правительство прямо подчеркнуло, что экспорт товаров из Турции через Грузию в Армению не составляет даже одного процента из общего объема турецкого экспорта, и считать, что бойкотирование турецких товаров в Армении хоть как-то скажется на экономике Турции – абсурдно и смешно.
Но этого нельзя сказать об Армении, ведь турецкий импорт составляет 10% от общего объема импорта страны. И если Анкара сразу дает понять, что этот вопрос не представляет для нее особого интереса, то в Ереване вокруг него идут серьезные обсуждения. Еще предшественник Керобяна - бывший министр экономики Тигран Хачатрян дал понять, что «будет ограничен импорт не всех турецких товаров, только товаров конечного потребления». А компании, которые в определенной степени используют продукцию турецкого происхождения при организации своего производства, получат возможность продолжить производство, не нарушая данный процесс.
Вот такой бойкот по-армянски, иди пойми, что можно будет импортировать, а что – нет. Известны основные группы товаров, импортируемых из Турции. Это одежда на сумму - 69,4 млн долларов, цитрусовые - на 10,3 млн долларов, машины, оборудование - техника (электронагреватели, холодильники и др.) - 35,3 млн долларов, нефть и нефтепродукты - 24,3 млн долларов, химическая промышленность, продукция промышленного производства - 23,6 млн долларов, недрагоценные металлы и изделия из них - 21,6 млн долларов. Как же их заменить?
По мнению экс-министра, сделать это не трудно, только взвалил он всю ответственность и риски на предпринимателей, которым «известны все альтернативные рынки». То есть правительство, объявив бойкот, практически отошло в сторону, остановившись лишь конкретно на цитрусовых, «которые теперь будут импортироваться уже из Греции, Ирана, Туниса и Египта, а не из Турции». И по одной только географии становится ясно, что при этом заметно возрастут как минимум транспортные расходы. То же самое касается и альтернативы из Китая, на которую указал глава центробанка Мартин Галстян. А армянский рынок уже сегодня сталкивается с серьезной инфляцией и нищетой. К тому же импортируемые из Турции товары конечного потребления составляют около 50 млн долларов в год.
Но это все предлагал экс-министр Хачатрян. А новоназначенный министр экономики Керобян видит возможность открытия границ в долгосрочных программах, что не исключает скорого возобновления отношений с Турцией. Более того, новый министр открыто выразил надежду на открытие рынка Азербайджана для Армении и армянского рынка для Азербайджана. А это уже первая ласточка смягчающейся позиции Еревана в отношении Анкары и Баку. Разум наконец-то, кажется, приходит на смену популистским заявлениям и политическим амбициям – не наладив должных отношений с ближайшими соседями с сильной экономикой, Армении не выжить.