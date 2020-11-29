Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:46

«Команда министерства экономики готова помочь армянским предпринимателям заполнить пробел, который образуется на рынке после вступления в силу запрета на ввоз товаров из Турции». Об этом сообщил новый министр экономики Армении Ваан Керобян, возглавлявший ранее службу доставки еды. Он напомнил, что с 1 января ввоз широкого ассортимента товаров турецкого производства будет запрещен как минимум на полгода. В самый разгар Второй Карабахской войны, а именно 21 октября, правительство Армении приняло постановление о временном запрете на товары из Турции с 31 декабря 2020 года. Армянская власть объясняет основной мотив своего решения приостановлением финансирования бюджета Турции из средств Армении, а также пресечением возможных угроз, связанных с поставкой на местный рынок товаров из враждебно настроенной страны. Но несмотря на патриотическое оформление решения, оно больше будет бить именно по экономике Армении, а не Турции. Дело в том, что объем ежегодного импорта Армении из Турции в стоимостном выражении в последние годы варьировался около отметки 250 млн долларов.

Естественно, Анкара сразу отреагировала на это сообщение. «Введение в Армении временного запрета на импорт турецких товаров никак не повлияет на экономику Турции». Турецкое правительство прямо подчеркнуло, что экспорт товаров из Турции через Грузию в Армению не составляет даже одного процента из общего объема турецкого экспорта, и считать, что бойкотирование турецких товаров в Армении хоть как-то скажется на экономике Турции – абсурдно и смешно. Но этого нельзя сказать об Армении, ведь турецкий импорт составляет 10% от общего объема импорта страны. И если Анкара сразу дает понять, что этот вопрос не представляет для нее особого интереса, то в Ереване вокруг него идут серьезные обсуждения. Еще предшественник Керобяна - бывший министр экономики Тигран Хачатрян дал понять, что «будет ограничен импорт не всех турецких товаров, только товаров конечного потребления». А компании, которые в определенной степени используют продукцию турецкого происхождения при организации своего производства, получат возможность продолжить производство, не нарушая данный процесс. Вот такой бойкот по-армянски, иди пойми, что можно будет импортировать, а что – нет. Известны основные группы товаров, импортируемых из Турции. Это одежда на сумму - 69,4 млн долларов, цитрусовые - на 10,3 млн долларов, машины, оборудование - техника (электронагреватели, холодильники и др.) - 35,3 млн долларов, нефть и нефтепродукты - 24,3 млн долларов, химическая промышленность, продукция промышленного производства - 23,6 млн долларов, недрагоценные металлы и изделия из них - 21,6 млн долларов. Как же их заменить?