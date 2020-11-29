Шествие деятелей культуры Армении к посольству Франции в Ереване

Деятели культуры Армении организовали очередной Марш единства, целью которого является поддержка родных солдат и военнослужащих. Шествие началось на площади Шарля Азнавура и направляется к посольству Франции в Ереване, сообщает «Новости-Армении».

«Этот шаг не имеет отношения к политике, он связан с нашими детьми, это правильный эмоциональный шаг настоящего армянина», - сказал один из участников акции - армянский актёр и юморист Ашот Казарян.

Актер и продюсер Грант Тохатян сообщил, что организаторы составили письмо с обращением к послу Франции.

«Вы спрашиваете: а что дальше? Дальше мы будем ждать реакции от стран, тогда станет понятно, как действовать», - сообщил Тохатян.