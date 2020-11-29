Армянский священник покинул Кельбаджар

Священник из монастыря Худавенг (Дадиванк), расположенного на территории села Венг (Чинарлы) Кельбаджарского района, Тер-Ованес Ованиссян отправился в Ереван. В начале боев в Карабах е Тер-Ованес Ованиссян позировал перед армянскими журналистами в рясе с автоматом и заявлял о своей готовности защищать монастырь и оставаться в нем до конца.

25 ноября Кельбаджарский район был возвращен Азербайджану. А монастырь Худавенг находился под контролем российских миротворцев. Священник Ованиссян заявлял, что даже после появления азербайджанской армии в Кельбаджаре он намерен оставаться в монастыре и продолжать свою службу.

Однако сразу после того, как Кельбаджар был передан под контроль Азербайджана, священник покинул монастырь и отправился в Ереван.

"Доводим до вашего сведения, что настоятель отец Ованес Ованнисян распоряжением Гарегина II временно переведен в храм Святой Троицы. У отца проблемы со здоровьем", - сказано в официальном заявлении армянской церкви.

Однако за день до этого Ованес Ованнисян дал интервью армянским журналистам, в котором ничего не говорил о проблемах со здоровьем. В частности, он заявил, что для посещения армянами монастыря Дадиванк будут выделены специальные автобусы. Эти автобусы будут ездить до села Гетеван Агдеринского района, откуда паломники смогут добраться до монастыря в сопровождении российских миротворцев.

Отметим, что Тер-Ованес Ованнисян является жителем Ходжавендского района. В 90-х годах прошлого века он принимал участие в боевых действиях на стороне армянских оккупантов.