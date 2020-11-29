Тер-Петросян: «Армянский народ не простит вредителя Пашиняна»

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян считает, что у премьер-министра Никола Пашиняна нет шанса оправдаться и армянский народ никогда не простит его. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о подготовке к несостоявшемуся визиту экс-президентов Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна в Москву. По словам Пашиняна, ему предлагали сыграть роль посредника, чтобы Владимир Путин принял экс-президентов как спецпосланников, но он не согласился.

«Президент Тер-Петросян считает бессмысленным комментировать метания этого вредителя, ведущего нацию к гибели. Что хочет, пусть несет. Все равно у него нет шанса оправдаться. Армянский народ никогда его не простит», - написал Мусинян.

Сообщалось, что бывшие президенты Армении Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян отправятся в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Бывшие главы сепаратистов Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян 20 октября на встрече с премьером Николом Пашиняном проинформировали его, что экс-лидеры Армении желают отправиться в Москву с целью обсудить ситуацию в Карабахе с представителями российской элиты и выработать конкретные предложения по выходу из нынешней ситуации. Пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян заявила, что премьер согласился с этим предложением, однако позже у Кочаряна был диагностирован коронавирус.