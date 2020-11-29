Всемирно известный фотограф Реза Дегати опубликовал на своей странице в соцсети «Фейсбук» фотографии из разрушенного армянами Агдама.

«Вандализм по отношению к культурным объектам недопустим. Я видел его во многих конфликтах. Последние несколько дней я стал свидетелем разрушенных кладбищ и сгоревших домов в Карабахе.

В мечети 18 века в селе Гияси Агдамского района держали коров. Здание было заполнено коровьим навозом. Перед тем как уйти, оккупанты забрали все что было возможно и сожгли здания», - написал фотограф, добавив, что восстановление городов и деревень займет много времени.