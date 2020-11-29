ANAMA предупреждает граждан...

В ближайшее время на освобожденных от оккупации территориях в первую очередь от неразорвавшихся боеприпасов и мин будут очищены дороги, сказал на сегодняшней пресс-конференции директор Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов.

Г.Ахмедов обратился к гражданам с призывом не посещать до этого времени освобожденные территории.

Ахмедов отметил, что в ближайшее время будут созданы условия для того, чтобы граждане Азербайджана смогли поехать на родные земли.

Кроме того, директор ANAMA призвал граждан в случае обнаружения неизвестного объекта немедленно сообщить в службу 102 на «горячую линию» МЧС, в управление внутренних дел района или города.