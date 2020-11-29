«Омбудсмен» Бегларян призвал не оскорблять карабахских армян
«Омбудсмен» карабахских сепаратистов Артак Бегларян раскритиковал распространившиеся в последнее время в армянском сегменте соцсетей сообщения оскорбительного и дискриминационного характера по отношению к различным группам армянства.
По словам Бегларяна, внешние и внутренние силы заинтересованы в расколе армянского народа и стимулировании отрицательных настроений по отношению к Карабаху. "Мне неприятно говорить на эту тему, но я вынужден, учитывая их количество", — пишет Бегларян.
Бегларян заявил, что попытки провоцирования разделения армянства и внутренней вражды недопустимы.