Мать солдата о мучениях сына в армянской армии

«С завтрашнего дня уже по нескольким потокам ряду военнослужащих будет предоставлен отпуск. Ребятам должен был быть предоставлен обычный отпуск на 10 дней, но им дают 7», - сказала журналистам мать призывника Лусине Ароян, кто сейчас вместе с другими родителями находится перед зданием правительства Армении, пишет Panorama.

Они несколько дней проводят акции протеста перед зданиями правительства и Министерства обороны, требуя предоставить отпуск военнослужащим, проходящим службу в Карабахе, обеспечить им медицинскую помощь, улучшить санитарно-гигиенические условия.

«Наши солдаты ни на что не жалуются, поверьте. Но были родители, которые поехали в Карабах и увидели, в каких условиях их дети продолжают нести свою службу.

Они находятся на позициях, спят под дождем, под снегом в мокрых бушлатах. Сапоги не снимали уже 60 дней. Мой сын пришел на один день домой, когда он снял сапоги, я увидела, что его ступни все покрыты ранами, это было ужасно. Сейчас ему немного лучше.

Все разрушено, нет войсковой части, негде лечь спать, ни горячей воды, ни элементарных санитарных условий. Моются холодной водой. В лучшем случае солдаты устраиваются в детских садах, отопления нет», - сказала Л. Ароян.

По ее словам, у всех военнослужащих проблемы со здоровьем, и, если не будет оказана необходимая медицинская помощь, потери будут необратимыми.

Другой родитель сказал, что его 18-летний сын, который всего месяц прослужил в армии, с первого дня участвовал в войне. Находясь 44 дня на войне, разве он не заслужил отдых или перевод в более безопасное место – в Армению, или границы Армении тоже находятся под угрозой?

«Морально-психологическое состояние солдат тяжелое, с ними не работают психологи, они не прошли медицинское обследование, их абсолютно игнорируют», - сказал родитель.

Другая мать, Асмик Григорян, попросила демобилизовать солдат, призванных на службу в январе, раньше срока. Ее сын сейчас в одном из сел Мардакерта (Агдере).

«Все спят на бетоне, у них проблемы со здоровьем. Пусть приезжают на месяц раньше, чтобы матери позаботились о них», - сказала мать солдата.