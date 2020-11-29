Очищаются от мин территории, где пройдет дорога в Шушу

Началось разминирование территорий, где будут проложены дорога, линии электропередачи и водопровод в город Шуша. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник оперативного штаба Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) Идрис Исмайлов.

По его словам, сроки окончания работ пока неизвестны: "Данные территории имеют сложный рельеф, и расчистка от мин и неразорвавшихся боеприпасов в основном осуществляется вручную. Поэтому назвать конкретные сроки завершения работ затруднительно".