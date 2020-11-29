Нападение сторонников Пашиняна на оппозиционеров в Ереване

Представители партии оппозиционной партии "Реформисты" подверглись нападению в Ереване, когда проводили акцию протеста против депутата от правящей фракции "Мой шаг" Корюна Мкртчяна. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер партии Ваан Бабаян, передает Sputnik Армения

"Активисты получили телесные повреждения и были вынуждены прекратить акцию. Призываю правоохранителей срочно найти виновных и привлечь их к ответственности по всей строгости закона", – написал он.

В пресс-службе полиции сообщили, что получили сигнал о нападении на активистов. В частности отметили, что на месте работает оперативная группа, выясняющая все обстоятельства произошедшего.