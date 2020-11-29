Yelo Bank впервые в Азербайджане создал возможность для владельцев микро бизнеса переводить кредиты на карту. Чтобы воспользоваться этой услугой, вам нужно всего лишь раз подойти в банк, оформить кредит и получить карту.

Устали каждый раз ходить в банк, ждать и оформлять документы, чтобы получить бизнес кредит? Тогда новшество от Yelo Bank как раз для вас!

Преимущество этого новшества в том, что вы можете получить следующую сумму кредита онлайн всего в несколько кликов, не приходя в банк. Также вы получаете от банка в подарок уникальную микро бизнес Yelo карту сроком на 5 лет. По этой карте вы можете получать кредит на сумму до 50 000 манатов сроком до 36 месяцев, при этом Yelo Bank позволяет своим клиентам выбрать льготный период до 12 месяцев и план платежей в соответствии с потребностями их бизнеса.

На этом преимущества не заканчиваются. При подаче заявления на получение кредита не требуется условного залога или осмотра дома. Также нет никаких дополнительных затрат на страховку и открытие счета.

Вам больше не нужно будет ходить в филиал банка, стоять в очереди и тратить время на получение кредита. Вы сможете более эффективно использовать свое ценное время, посвятив его развитию своего бизнеса.

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