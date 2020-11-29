Число пользователей Nar 4G увеличилось на 35 %

Количество пользователей 4G Nar, нацеленного на предоставление своим абонентам бесперебойного и быстрого доступа в интернет, увеличилось за первые 9 месяцев 2020 года на 35 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пользователей 4G увеличилось на 27 % в Баку и на 51 % в регионах.

Благодаря расширению мобильным оператором числа базовых станций с технологией LTE / LTE-A по всей стране, а также предложению доступных тарифов и интернет-пакетов, привело к увеличению пользования мобильным интернетом. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пользование мобильным интернетом увеличилось на 21 %. Объем интернет-трафика увеличился на 9 % в Баку и на 42 % в регионах. Следует отметить, что на рост трафика данных также оказало влияние распространение 4G смартфонов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пользователей смартфонов за первые девять месяцев 2020 года увеличилось на 12%.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Сегодня Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций.