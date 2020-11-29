Зограбян о Пашиняне: «Мы имеем дело с патологическим лжецом»

«Мы имеем дело с патологическим лжецом. Премьер-министр Армении делает все, чтобы сбросить с себя вину за все неудачи в недавней войне в Карабахе». Об этом в беседе с журналистами 30 ноября заявила глава постоянной комиссии Национального собрания по защите прав человека и общественным вопросам, депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян, комментируя шаги действующих властей после войны в Карабахе, сообщает Новости-Армения».

«Когда человек пишет о том, что наше поражение было очевидным и предсказуемым, однако если бы мы без войны сдали все эти территории, то весь народ поднялся бы и назвал Пашиняна предателем, то есть если человек боится общественного мнения, фактически идет на убийство 5000 наших солдат… то выходит, что он на это согласился и довел войну до своего логического конца. Он воевал до последнего. Вчера мы стали свидетелями того, что он и вовсе фактически попытался назвать лжецом президента России, когда речь зашла о Шуше», - сказала Зограбян.