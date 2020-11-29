ЮНЕСКО должно взять под контроль Шушу и Худаферин

Азербайджан рассматривает возможность включения города Шуши и Худаферинских мостов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил и. о. министра культуры Азербайджана Анар Керимов.

«Мы, честно говоря, считаем эту перспективу очень хорошей, потому что эти два объекта являются одними из лучших образцов истории, культуры и архитектуры, - сказал он. - Наши национальные эксперты в один голос утверждают, что они по всем критериям ЮНЕСКО соответствуют включению в Список всемирного наследия. Но, естественно, мы привлечем международных экспертов, потому что это очень важный, очень длительный процесс. Здесь нужно вовлечение и международных экспертов. Посоветовавшись с ними, мы подготовим досье о включении. На данном, первом этапе — это включение в предварительный список. Это долгий процесс, объемный, но надо его начинать. И мы уже, в принципе, начинаем процесс подготовки досье".

Керимов напомнил, что Худаферинские мосты на границе Азербайджана и Ирана были построены ориентировочно в XI-XIII веках. Исторически они были частью Великого шелкового пути, заметил он. Но и с точки зрения архитектуры они уже в то время являлись уникальными сооружениями в силу инженерных решений, уверен он.

«В будущем, я думаю, тут надо будет работать вместе с Ираном, так как это трансграничный объект, - продолжил и.о. министра. - Будет целесообразно подать совместную с ним заявку».

Что касается Шуши, то еще в 1977 году исторический центр города был объявлен заповедником, напомнил Керимов.

«А в 2001 году Азербайджан представил этот историко-архитектурный заповедник в предварительный список ЮНЕСКО», - сказал Анар Керимов.