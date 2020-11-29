Азербайджан требует, чтобы ЮНЕСКО посетило как исламские, так и христианские памятники в Карабахе

"Наша цель - чтобы миссия ЮНЕСКО посетила и мусульманские, и христианские объекты религиозного наследия", - сказал Керимов. Однако, по его словам, прежде необходимо решить вопросы безопасности миссии в местах, где велись боевые действия и где еще остаются неразорвавшиеся боеприпасы. Кроме того, заметил он, надо учитывать еще и климатические особенности.

Власти Азербайджана планируют привлечь миссию экспертов ЮНЕСКО к восстановлению культурного и религиозного наследия на территориях Нагорного Карабах а, перешедших под контроль Баку. Об этом в интервью корр. ТАСС сообщил и. о. министра культуры республики Анар Керимов.

"Для осуществления полноценной миссии мы должны, естественно, учитывать прежде всего вопросы безопасности и погодные условия, - сказал Керимов. - Безопасность для работы миссии еще не полностью обеспечена, и поэтому мы должны учитывать этот момент в переговорах с ЮНЕСКО".

"Второй момент - мы не должны забывать о погодных условиях в горной местности. Они становятся сейчас все хуже. Учитывая, что памятники находятся и в горных, и в низменных частях, если мы делаем эту миссию, то она должна посетить все. Наша цель - чтобы не было никаких исключений", - подчеркнул и. о. министра.

"Но вопрос миссии на повестке стоит, мы работаем с нашими коллегами из ЮНЕСКО", - добавил он. По его словам, "все моменты относительно мандата этой миссии, условий этой миссии, куда она будет идти, какие объекты будут рассматриваться, еще на повестке дня".

Керимов отметил, что сейчас "составляется план по восстановлению культурного и религиозного наследия" региона. С этой целью группа из сотрудников Министерства культуры Азербайджана уже начала первоначальный мониторинг на местах.

"На некоторых территориях из-за вопросов безопасности и погодных условий невозможен полный мониторинг. Поэтому в тех районах, где это возможно, а это пока четыре района - Физули, Джебраил, Зангилан и Ходжавенд - наша оперативная группа, состоящая из представителей Министерства культуры, провела предварительный мониторинг".

Он отметил, что "предварительный мониторинг показал, что 180 культурных учреждений были фактически полностью разрушены".

По словам Керимова, "после того как определится общее число объектов и учреждений культуры, мы, естественно, начнем проводить оценку причиненного ущерба".

«И в этот процесс мы хотим пригласить международные структуры, международных экспертов. Потому что считаем важным, чтобы международные структуры правильно оценили ущерб, который был причинен этому наследию», - сказал он.