Армяне смогут молиться в Баку
Памятники истории и культуры в Нагорном Карабахе будут сохранены и доступны всем общинам, в том числе армянской. Об этом в интервью корр. ТАСС заявил и. о. министра культуры Азербайджана Анар Керимов.
"Все памятники культурного наследия, вне зависимости от их происхождения, религиозной принадлежности, будут сохранены, отреставрированы и сданы в эксплуатацию для всех общин, которые будут там жить, включая и армянскую общину", - сказал Керимов.
"Мы считаем армянскую общину нашей общиной, то есть они представители азербайджанского общества, они являются гражданами Азербайджана, и поэтому для них в центре Баку мы предоставили возможность приходить, молиться и исповедовать свою религию. То же самое будет происходить и в Карабахе", - заверил он.
Керимов подчеркнул, что исторические памятники на территории Азербайджана являются общим достоянием всех граждан республики.
"Почему мы должны разрушать христианское наследие в Карабахе, если мы считаем эту территорию нашей? То есть если судить по этой логике, тогда должна была быть разрушена армянская церковь в центре Баку, должны были быть разрушены очень древние христианские храмы, монастыри по всей территории Азербайджана", - ответил Керимов на вопрос, связанный с высказываемыми опасениями относительно сохранения христианских памятников в Нагорном Карабахе.
"У нас есть очень много древнейших христианских памятников культуры, храмы и церкви, - напомнил Керимов. - Мы считаем все наследие, которое находится на нашей территории, нашим наследием. Это то наследие, которое мы получили от наших предшественников. И я откровенно скажу, мы никогда не воюем с памятниками».
Говоря, в частности, об армянском монастыре Дадиванк (Худавенк), Керимов подтвердил, что этот древний комплекс будет доступен для паломников всех общин.
"Будет иметь доступ и армянская община, и азербайджанская. В Азербайджане есть древняя христианская община, это предки Кавказской Албании - удины. И они, естественно, тоже считают эти святыни своими. Поэтому и для армянской общины, и для удинской общины будет открыт доступ", - сказал и. о. министра.
"Им будет предоставлена возможность посещать Худавенк и все другие церкви и монастыри, которые находятся на территории Нагорного Карабаха и близлежащих районов", - заверил Керимов.