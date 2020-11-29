Армяне смогут молиться в Баку

"Мы считаем армянскую общину нашей общиной, то есть они представители азербайджанского общества, они являются гражданами Азербайджана, и поэтому для них в центре Баку мы предоставили возможность приходить, молиться и исповедовать свою религию. То же самое будет происходить и в Карабах е", - заверил он.

"Все памятники культурного наследия, вне зависимости от их происхождения, религиозной принадлежности, будут сохранены, отреставрированы и сданы в эксплуатацию для всех общин, которые будут там жить, включая и армянскую общину", - сказал Керимов.

Памятники истории и культуры в Нагорном Карабах е будут сохранены и доступны всем общинам, в том числе армянской. Об этом в интервью корр. ТАСС заявил и. о. министра культуры Азербайджана Анар Керимов.

Керимов подчеркнул, что исторические памятники на территории Азербайджана являются общим достоянием всех граждан республики.

"Почему мы должны разрушать христианское наследие в Карабахе, если мы считаем эту территорию нашей? То есть если судить по этой логике, тогда должна была быть разрушена армянская церковь в центре Баку, должны были быть разрушены очень древние христианские храмы, монастыри по всей территории Азербайджана", - ответил Керимов на вопрос, связанный с высказываемыми опасениями относительно сохранения христианских памятников в Нагорном Карабахе.

"У нас есть очень много древнейших христианских памятников культуры, храмы и церкви, - напомнил Керимов. - Мы считаем все наследие, которое находится на нашей территории, нашим наследием. Это то наследие, которое мы получили от наших предшественников. И я откровенно скажу, мы никогда не воюем с памятниками».

Говоря, в частности, об армянском монастыре Дадиванк (Худавенк), Керимов подтвердил, что этот древний комплекс будет доступен для паломников всех общин.

"Будет иметь доступ и армянская община, и азербайджанская. В Азербайджане есть древняя христианская община, это предки Кавказской Албании - удины. И они, естественно, тоже считают эти святыни своими. Поэтому и для армянской общины, и для удинской общины будет открыт доступ", - сказал и. о. министра.

"Им будет предоставлена возможность посещать Худавенк и все другие церкви и монастыри, которые находятся на территории Нагорного Карабаха и близлежащих районов", - заверил Керимов.