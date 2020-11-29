Армянский министр о своем заявлении про бизнес с Азербайджаном

«Я лишь заявил, что откроются дороги, мы модернизируем нашу экономику, и, может быть, однажды дороги разблокируются. А вы лишь взяли и озвучили последнюю часть контекста». Как сообщает News.am, об этом в беседе с журналистами заявил новый министр экономики страны Ваан Керобян, сославшись на свое интервью «Первому каналу», в котором он отметил, что, возможно, армянский рынок станет доступным для Азербайджана, а азербайджанский – для Армении.

Отвечая на замечание, что, с одной стороны, в Армении отказались от турецких товаров, а с другой - министр делает подобные заявления, Керобян сказал, что это манипуляция: «Прошу вас, не манипулируйте. Прошу прощение, я, конечно, уважаю профессию журналиста, но не буду терять свое время, реагируя на манипулятивные и бессмысленные разговоры».

Накануне в интервью армянскому телевидению Ваан Керобян указал в долгосрочной перспективе на возможности воспользоваться портами Турции и, возможно, азербайджанским рынком: «...Будут открыты турецкие порты, появится множество более широких возможностей. Возможно, откроется азербайджанский рынок для наших товаров и наш рынок для Азербайджана», - сказал армянский министр.